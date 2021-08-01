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Легковушка загорелась на проезжей части в деревне Ямонтово в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Легковушка загорелась на проезжей части в деревне Ямонтово в Новой Москве
Фото: Moscow-Live
Россия, Москва, поселение Воскресенское, деревня Ямонтово Карта всех событий

Легковой автомобиль загорелся на круговом движении в деревне Ямонтово Новомосковского административного округа. Об этом в воскресенье, 1 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание ликвидировали. На участке дороги, где произошел инцидент, перекрыты две полосы движения в сторону Калужского шоссе.

— По предварительной информации, пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».

Трагическое ДТП с загоревшимся авто произошло 29 июля на девятом километре Тураевского шоссе в Лыткарине. Автомобиль марки BMW съехал в кювет, после чего загорелся. В результате аварии три человека погибли.

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