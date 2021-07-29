Три человека погибли в загоревшейся после ДТП легковушке в Подмосковье

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Россия, Московская область, Лыткарино, Тураевское шоссе Карта всех событий

В Подмосковье произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел утром 29 июля на девятом километре Тураевского шоссе в Лыткарине. Автомобиль марки BMW съехал в кювет, после чего загорелся.

— В результате ДТП трое человек погибли, — сказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

28 июля в результате ДТП на северо-востоке Москвы пострадал 10-летний мальчик. Инцидент произошел на проспекте Мира возле дома 122. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала машина такси.