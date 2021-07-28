Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Десятилетний мальчик пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Десятилетний мальчик пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 122 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 28 июля.

Инцидент произошел на проспекте Мира возле дома 122. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала машина такси.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом левой стопы».

— По данному факту проводится проверка, — заключили в ведомстве.

Недавно сообщалось о похожем, но гораздо более трагическом случае. Так, в начале июля двое взрослых переходили дорогу с тремя детьми по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент на них наехал автомобиль Mazda — основной удар пришелся на детей.

В ДТП пострадало трое детей, в том числе грудной ребенок.

Позже в больнице умерли два маленьких ребенка — им было 5 лет и 3 года. За рулем находилась студентка, получившая права около года назад.

Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что девушка вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.

В четверг, 22 июля, адвокат Башкировой попросил отменить постановление суда и избрать более мягкую меру пресечения. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой 4 августа.

Читайте также:
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте