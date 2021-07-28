Десятилетний мальчик пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 28 июля.
Инцидент произошел на проспекте Мира возле дома 122. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала машина такси.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом левой стопы».
— По данному факту проводится проверка, — заключили в ведомстве.
Недавно сообщалось о похожем, но гораздо более трагическом случае. Так, в начале июля двое взрослых переходили дорогу с тремя детьми по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент на них наехал автомобиль Mazda — основной удар пришелся на детей.
В ДТП пострадало трое детей, в том числе грудной ребенок.
Позже в больнице умерли два маленьких ребенка — им было 5 лет и 3 года. За рулем находилась студентка, получившая права около года назад.
Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что девушка вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.
Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.
В четверг, 22 июля, адвокат Башкировой попросил отменить постановление суда и избрать более мягкую меру пресечения. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой 4 августа.