Десятилетний мальчик пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, проспект Мира, 122 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 28 июля.

Инцидент произошел на проспекте Мира возле дома 122. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала машина такси.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом левой стопы».

— По данному факту проводится проверка, — заключили в ведомстве.

Недавно сообщалось о похожем, но гораздо более трагическом случае. Так, в начале июля двое взрослых переходили дорогу с тремя детьми по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент на них наехал автомобиль Mazda — основной удар пришелся на детей.

В ДТП пострадало трое детей, в том числе грудной ребенок.

Позже в больнице умерли два маленьких ребенка — им было 5 лет и 3 года. За рулем находилась студентка, получившая права около года назад.

Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что девушка вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.

В четверг, 22 июля, адвокат Башкировой попросил отменить постановление суда и избрать более мягкую меру пресечения. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой 4 августа.