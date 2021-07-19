«Я проанализировал»: отец сбившей троих детей в Москве девушки назвал причину ДТП

Фото очевидца Олега Севастьянова

Отец студентки Валерии Башкировой, которая сбила на улице Авиаторов троих детей, прокомментировал произошедшее.

По его словам, его дочь не употребляет алкоголь и всегда держит телефон в сумке. Он также подчеркнул, что когда обычно пытается дозвониться до дочери, она никогда не отвечает на звонки.

— Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила (детей. — прим. «ВМ») из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал, — сказал мужчина в эфире телеканала «Москва 24».

Он подытожил, что в настоящее время его дочь находится в тяжелом состоянии, пьет таблетки и проходит терапию с психологом. Предпринимать какие-либо попытки, чтобы избежать наказания, девушка не планирует.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС.

На кадрах видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и возбудили перед судом ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время студентка РАНХиГС находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон. Девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

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