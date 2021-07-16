Водитель сбил троих детей на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Авиаторов, 5 Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля сбил троих детей на западе столицы. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел рядом с домом № 5 на улице Авиаторов. Двое взрослых переходили двухполосную дорогу с тремя детьми по нерегулируемому пешеходному переходу.

В какой-то момент на них наехал автомобиль Mazda — основной удар пришелся на детей. В момент происшествия один из детей находился в коляске.

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— На место летит вертолет Центра экстренной медицинской помощи. Сотрудники ДПС на месте, выясняются обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.

Также в ГИБДД добавили, что за рулем находилась женщина. Она получила водительские права в 2020 году.

— Пострадавшим в ДТП детям 9 месяцев, 4 и 5 лет, — заключили в ведомстве.