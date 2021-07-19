Адвокат назвал способ, при котором виновница ДТП с тремя детьми может избежать жесткого наказания

Фото: Прокуратура Москвы

Юная лихачка Валерия Башкирова, сбившая троих маленьких детей на пешеходном переходе в Москве, из которых двое погибли, не сможет избежать жесткого наказания за совершенную ей трагедию. Единственный способ для виновницы уменьшить срок лишения свободы — полностью примириться с пострадавшими, загладить вину и раскаяться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

По его словам, юную лихачку Башкирову отправили под домашний арест, потому что на тот момент не было известно, скончается ли кто-то из участников ДТП или нет. Так как двое детей скончались в больнице, то квалификация преступления стала более тяжкой. Теперь Башкировой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Краснов уверен, что в ближайшее время Башкировой изменят меру пресечения.

В воскресенье, 18 июля, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру, чтобы добиться изменения меры пресечения для Башкировой. Он отметил, что сделает все, чтобы виновница аварии не отделалась от наказания. Кроме того, в этот же день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче из органов полиции уголовного дела по факту аварии в СК.

— Судебная практика сложилась следующим образом: когда лицо признает свою вину, деятельно раскаивается в совершении преступления, заглаживает вину, ему вменяют наказание менее тяжкое, менее тяжелое. И в некоторых случаях оно не связано с лишением свободы. Но, с моей точки зрения, мы видели, как актер Михаил Ефремов все отрицал и получил почти максимальный срок из возможного. Я думаю, что в силу большого резонанса этого ДТП, даже если она будет возмещать ущерб, срок наказания для нее будет реальным, — сказал Краснов.

Краснов обратил внимание на неоднократное изменение виновницей версий, почему случилась трагедия. Сначала девушка утверждала, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце. Это, по словам адвоката, может привести к похожей истории с судом над Ефремовым, который неоднократно менял показания и придумывал новые причины аварии.

— Начала менять показания. То она смотрела в телефон, то ее теперь солнце ослепило, потом скажет, что инопланетяне пролетели мимо и заинтересовали. Какие-то другие версии видим, которые она пытается выдвинуть, чтобы была удобоваримая, а не то, что она смотрела что-то в телефоне. Но это все можно определить, посмотрев историю звонков, сообщений, посещений страниц. Так можно определить, правду она говорит или лжет, — добавил адвокат.

Определять наказание для Башкировой, конечно, будет суд. По словам Краснова, учитывая судебную практику по подобным делам, а также возраст лихачки, и если она не будет рассказывать новых версий причин аварии, ей могут дать 2–3 года реального срока.

— Но не знаю, насколько сторона потерпевшей женщины примирится с женщиной, которая убила их детей. Страшнейшая трагедия. Детей не вернешь никакими раскаяниями, деньгами и извинениями. Надо вообще подумать, стоит ли сажать восемнадцатилетних за руль или нет. Если люди не понимают, как себя вести за рулем, не понимают ответственности, — заключил адвокат.

В пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В ДТП погибли два маленьких ребенка. Старшему было 5 лет, младшему — 3 года. Обоих доставили в больницу, но помочь не смогли. При этом, как рассказал «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, дети, которых сбила машина на улице Авиаторов, были из разных семей. По словам собеседника «ВМ», один из погибших мальчиков вместе с родителями приехал в гости к родственникам в Москву.