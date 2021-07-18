Хинштейн будет добиваться изменения меры пресечения девушке, сбившей детей в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что обратится в прокуратуру, чтобы добиться изменения меры пресечения для Валерии Большаковой, которая сбила троих маленьких детей на пешеходном переходе в Москве, из которых двое погибли. Об этом он в воскресенье, 18 июля, сообщил в своем Twitter-аккаунте.

17 июля Николинский суд Москвы отправил ее под домашний арест.

— Сделаем все, чтобы не отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано, — написал депутат.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В ДТП погибли два маленьких ребенка. Старшему было 5 лет, младшему — 3 года. Обоих доставили в больницу, но помочь не смогли.