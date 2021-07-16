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Появились фотографии девушки, сбившей троих детей на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Появились фотографии девушки, сбившей троих детей на западе Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы

За рулем «Мазды», которая сбила троих детей на улице Авиаторов, была 19-летняя девушка. Согласно открытым данным на ее странице в социальной сети «ВКонтакте», девушка учится в РАНХиГС при президенте РФ на факультете журналистики. Примечательно, что, согласно информации поисковых систем, последняя публикация на ее странице в Instagram была сделана 44 минуты назад.

19-летняя девушка получила права только в прошлом году. Машина, в которой юная студентка сбила троих детей, принадлежит ее маме.

Девушка учится в РАНХиГС на факультете журналистики. По факту ДТП уже возбудили дело по первой части 264-й статьи. И так как пострадали дети, московский СК инициировал передачу дела себе. Сейчас Валерия проходит медицинскую экспертизу.

Появились фотографии девушки, сбившей троих детей на западе МосквыФото: vk/bsshkrr

К настоящему моменту подозреваемая закрыла доступ ко всем своим страницам в социальных сетях, в том числе возможность отправки сообщений.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки Mazda под управлением 19-летней девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу.

В интернете появились кадры с моментом происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

Мать девушки, находившейся за рулем, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила, что автомобиль Mazda принадлежит ей.

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