Появилось видео с моментом наезда автомобиля на троих детей на западе Москвы
На улице Авиаторов в районе дома 2 автомобиль Mazda под управлением девушки сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Малолетним детям в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет оказывается медицинская помощь.
В Сети появились кадры с моментом происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.
По предварительным данным, в результате ДТП дети получили различные травмы. Мальчик 5 лет — перелом основания черепа. Он находится в коме. Его транспортирует вертолет ЦЭМП в медучреждение.
Второй мальчик, которому 4 года, — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Его забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи.
Мальчика 9 месяцев также забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
За рулем находилась 19-летняя девушка. Она получила водительские права в 2020 году.
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что на месте аварии находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.
— Ситуация на контроле в прокуратуре Москвы, — заключила она.