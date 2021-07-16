Появилось видео с моментом наезда автомобиля на троих детей на западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

На улице Авиаторов в районе дома 2 автомобиль Mazda под управлением девушки сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Малолетним детям в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет оказывается медицинская помощь.

В Сети появились кадры с моментом происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По предварительным данным, в результате ДТП дети получили различные травмы. Мальчик 5 лет — перелом основания черепа. Он находится в коме. Его транспортирует вертолет ЦЭМП в медучреждение.

Второй мальчик, которому 4 года, — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Его забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи.

Мальчика 9 месяцев также забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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За рулем находилась 19-летняя девушка. Она получила водительские права в 2020 году.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что на месте аварии находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

— Ситуация на контроле в прокуратуре Москвы, — заключила она.