Умер пятилетний ребенок, сбитый «Маздой» в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Авиаторов, 2 Карта всех событий

Ребенок, пострадавший в результате аварии на западе Москвы в пятницу, 16 июля, умер. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Как уточняется в официальном Telegram-канале ГИБДД Москвы, один из госпитализированных после дорожно-транспортного происшествия мальчиков скончался.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.