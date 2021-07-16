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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя детьми на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя детьми на западе Москвы
Фото очевидца Олега Севастьянова
Россия, Москва, улица Авиаторов, 2 Карта всех событий

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, где пострадали трое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 16 июля.

На месте происшествия находится первый заместитель прокурора ЗАО Сослан Хубулов. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В свою очередь ГСУ СК России по Москве запросило передачу дела из органов полиции в собственное производство, сообщается на сайте СК.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки Mazda под управлением 19-летней девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу.

В интернете появились кадры с моментом происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

Мать девушки, находившейся за рулем, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила, что автомобиль Mazda принадлежит ей.

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