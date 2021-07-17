Скончался второй малыш, сбитый «Маздой» на западе Москвы

Фото: mos.ru

В больнице скончался малыш, попавший в аварию с «Маздой» на улице Авиаторов в Москве. Об этом сообщили субботу, 17 июля, в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что ребенку было три года. После аварии его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь малыша.

В ночь с 16 на 17 июля умер другой ребенок, сбитый «Маздой» на западе Москвы. Ему было пять лет.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.