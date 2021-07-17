Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался второй малыш, сбитый «Маздой» на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Скончался второй малыш, сбитый «Маздой» на западе Москвы
Фото: mos.ru

В больнице скончался малыш, попавший в аварию с «Маздой» на улице Авиаторов в Москве. Об этом сообщили субботу, 17 июля, в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что ребенку было три года. После аварии его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь малыша.

В ночь с 16 на 17 июля умер другой ребенок, сбитый «Маздой» на западе Москвы. Ему было пять лет.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.

Читайте также:
погибшийдетиДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте