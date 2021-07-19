Сбитые «Маздой» на западе Москвы дети были из разных семей

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Авиаторов, 2 Карта всех событий

Дети, которых сбила машина на улице Авиаторов, были из разных семей. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», один из погибших мальчиков вместе с родителями приехал в гости к родственникам в Москву.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС.

На кадрах видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш.

Родственник студентки Валерии Башкировой, которая находилась за рулем автомобиля, рассказал, что после случившегося девушку мучают кошмары и она ничего не ест.

Также мужчина сообщил, что Башкирова пережила истерику после произошедшего, затем она позвонила своей матери и тете и рассказала, что случилось. Те приехали на место ДТП и оставили матери пострадавших детей свои контакты, обещая оказать посильную помощь.

Очевидец трагедии сообщил корреспонденту «ВМ», что сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В настоящее время студентка РАНХиГС находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и возбудили перед судом ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал, какое наказание грозит виновнице ДТП. По его словам, девушка уже не сможет избежать СИЗО.

В свою очередь девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с корреспондентом «ВМ» заявил, что в России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем.