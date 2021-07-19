В России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Штраф за пользование телефоном за рулем может вырасти осенью этого года. Сегодня вопрос активно обсуждается и изучается депутатами совместно с МВД. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— Мы сейчас активно ведем переговоры с Министерством внутренних дел, ГИБДД, чтобы понять складывающуюся практику на этот счет, насколько часто совершаются подобные правонарушения, которые влекут такие тяжкие последствия. По результатам анализа будут приняты окончательные решения: эти меры и эта санкционная политика достаточна или нет?.. Те сигналы, которые нам поступают, те события и трагедии, которые видим, — этот вопрос нас беспокоит, он обсуждается, — сказал депутат.

Если будет ясно, что нынешние меры для борьбы с телефонами во время управления автомобилем не являются сдерживающим фактором для правонарушителей, то законодатели могут усилить «карательную политику государства в этой части», добавил Выборный.

— Думаю, это будет осенью при новом созыве. По результатам нового созыва, восьмого, поступят все необходимые документы от правоприменителей, и тогда будет принято окончательное решение, — подчеркнул собеседник издания.

В пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В ДТП погибли два маленьких ребенка. Старшему было 5 лет, младшему — 3 года. Обоих доставили в больницу, но помочь не смогли.