Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Штраф за пользование телефоном за рулем может вырасти осенью этого года. Сегодня вопрос активно обсуждается и изучается депутатами совместно с МВД. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— Мы сейчас активно ведем переговоры с Министерством внутренних дел, ГИБДД, чтобы понять складывающуюся практику на этот счет, насколько часто совершаются подобные правонарушения, которые влекут такие тяжкие последствия. По результатам анализа будут приняты окончательные решения: эти меры и эта санкционная политика достаточна или нет?.. Те сигналы, которые нам поступают, те события и трагедии, которые видим, — этот вопрос нас беспокоит, он обсуждается, — сказал депутат.

Если будет ясно, что нынешние меры для борьбы с телефонами во время управления автомобилем не являются сдерживающим фактором для правонарушителей, то законодатели могут усилить «карательную политику государства в этой части», добавил Выборный.

— Думаю, это будет осенью при новом созыве. По результатам нового созыва, восьмого, поступят все необходимые документы от правоприменителей, и тогда будет принято окончательное решение, — подчеркнул собеседник издания.

В пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В ДТП погибли два маленьких ребенка. Старшему было 5 лет, младшему — 3 года. Обоих доставили в больницу, но помочь не смогли.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»депутатзакон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Все мнения
О проекте