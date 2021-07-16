«Влетела и смела»: очевидец рассказал о ДТП с тремя детьми на западе Москвы

Фото очевидца Олега Севастьянова

На западе Москвы автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе. Инцидент произошел на улице Авиаторов, дом 5. По предварительным данным, один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Подробности произошедшего «Вечерней Москве» рассказал очевидец случившегося Олег Севастьянов.

По словам мужчины, во время аварии иномарка, за рулем которой была женщина, въехала в толпу из семи человек:

— За рулем была дама лет 20, как мне показалось. Она влетела на пешеходный переход и смела детей, — вспомнил Севастьянов. — Позже сказали, что один из детей скончался, но точно не знаю. Но он лежал без чувств, второго малыша понесли в машину скорой помощи. А сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону. Она объясняла, что произошло, судя по всему.

По словам собеседника «ВМ», коляска, в которой перевозили одного из детей, была рядом с пешеходным переходом, а «ребятишки лежали на обочине».

В Сети появились кадры с моментом происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.