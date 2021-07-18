Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче СК дела об аварии в Солнцеве

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту аварии в районе Солнцево, где погибли двое детей. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается на сайте ведомства.

— Председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 18 июля, прокуратура потребовала переквалифицировать действия девушки, которая сбила троих детей в Солнцеве, и изменить ей меру пресечения. Прокуратура требует от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и возбудили перед судом ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Никулинский районный суд города Москвы в субботу, 17 июля, посадил под домашний арест девушку, которая сбила троих детей на западе столицы.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.