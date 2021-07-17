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Сбившую троих детей в Москве девушку посадили под домашний арест

Анастасия Волоснова

Происшествия
Сбившую троих детей в Москве девушку посадили под домашний арест
Фото: СК РФ

Никулинский районный суд города Москвы посадил под домашний арест девушку, которая сбила троих детей на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в субботу, 17 июля, в пресс-службе суда.

Башкирова Валерия будет находиться под домашним арестом два месяца — до 15 сентября 2021 года.

Сбившую троих детей в Москве девушку посадили под домашний арестФото: пресс-служба Никулинского районного суда города Москвы

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.

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