Сбившую троих детей в Солнцеве девушку отправили в СИЗО

Фото: пресс-служба суда

Валерию Башкирову, сбившую троих детей в Солнцеве, заключили в СИЗО до 16 сентября. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского суда в понедельник, 19 июля.

На видео 18-летняя Башкирова в зале суда — вся в слезах, потерянная и грызущая ногти. Авария с ее участием произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве.

Видео: Telegram / РИА Новости

Сначала девушку отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Ей также предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджеты, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Ее мать в разговоре с «Вечерней Москвой» попросила оставить семью в покое и «не терроризировать ребенка», так как девушка не собирается ничего обсуждать со СМИ.