Виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения на СИЗО

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Следствие по требованию прокуратуры предъявило обвинение девушке, сбившей на пешеходном переходе трех маленьких детей. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также прокуратура требует изменить меру пресечения девушке: вместо домашнего ареста ведомство настаивает на переводе Валерии Башкировой в СИЗО на время расследования. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в Тверской суд Москвы поступило ходатайство об изменении девушке меры пресечения с домашнего ареста на СИЗО.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш.

Девушка утверждает, что не заметила переходивших дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с корреспондентом «ВМ» заявил, что в России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем.