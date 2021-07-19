«Хватит терроризировать ребенка»: мать виновницы ДТП в Солнцеве попросила оставить их семью в покое

Фото очевидца Олега Севастьянова

Мать юной лихачки Валерии Башкировой, которая сбила троих маленьких детей на пешеходном переходе в Москве, попросила оставить их семью в покое.

— Хватит уже терроризировать ребенка, — сказала женщина в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Она также подчеркнула, что у нее нет ни минуты, ни секунды на общение и со СМИ она ничего обсуждать не собирается.

В понедельник, 19 июля, виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения на СИЗО. Кроме того, прокуратура отказала Следственному комитету в передаче дела о ДТП из органов полиции. В ведомстве указали, что законных оснований для изменения подследственности дела и его изъятии в настоящее время нет.

После ДТП студентка РАНХиГС находилась под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон. Девушка утверждает, что не заметила детей, переходивших дорогу, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2 в пятницу, 16 июля. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС. В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш. Девятимесячного ребенка уже выписали из больницы.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и представили суду ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с корреспондентом «ВМ» заявил, что в России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем. При этом заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал, какое наказание грозит виновнице ДТП.