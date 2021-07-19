Следкому отказали в передаче дела о ДТП в Москве, где погибли дети

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прокуратура отказала Следственному комитету в передаче дела о ДТП в Москве, где погибли дети. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК по городу.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры по городу заявили, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время ведомство не видит.

Позже выяснилось, что СК РФ направлял повторный запрос о передаче дела из полиции в Следственный комитет.

— В соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства только прокурор уполномочен передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому, если речь идет о разных ведомствах. Подразделением СК России неоднократно инициировался вопрос о передаче уголовного дела, однако по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России, — ответили в пресс-службе ведомства центрального аппарата СК РФ на запрос «ВМ».

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш. Девятимесячную малышку 19 июля выписали из больницы.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и представили суду ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 июля стало известно, что виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения на СИЗО. На сегодняшний день виновница аварии находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок.

Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон. Девушка утверждает, что не заметила переходивших дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Мать обвиняемой в свою очередь попросила оставить девушку в покое.

— Хватит терроризировать ребенка, — заявила она в разговоре с корреспондентом «ВМ» 19 июля.

Она также сообщила, что не собирается обсуждать произошедшее со СМИ.