СМИ: Сбившая детей на «Мазде» студентка признала вину

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Москвичка Валерия Башкирова признала свою вину в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали трое детей, двое впоследствии скончались в больнице. Об этом в ночь на вторник, 20 июля, рассказали в окружении семьи обвиняемой.

По словам источника, девушка раскаивается в том, что по ее вине погибли дети и не собирается скрываться. Родственники обвиняемой хотели бы оказать семьям детей посильную материальную помощь, хотя сами «находятся в шоке» и считают заключение Башкировой под стражу чрезмерным.

Источник также отметил, что 18-летняя Башкирова всегда с осторожностью относилась к вождению, хотя права получила не так давно.

Адвокат Башкировой Альберт Якубов отказался от комментариев, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш. Мальчиков похоронят в деревне Коротово Череповецкого района. Девятимесячную малышку 19 июля выписали из больницы.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и представили суду ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 июля стало известно, что виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения на СИЗО. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Башкирову под стражу до 16 сентября.