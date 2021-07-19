Названо место похорон детей, погибших при наезде «Мазды» в Москве

Фото: Елена Фролова / Вечерняя Москва

Маленьких мальчиков, скончавшихся после наезда автомобиля в Москве, похоронят в деревне Коротово Череповецкого района.

Как рассказала тетя одного из мальчиков Наталия Крутова, соответствующее решение приняли семьи погибших детей, которые приходились друг другу двоюродными братьями. Похороны пройдут 21 июля.

— Приняли решение, что похороним мальчиков в Коротово, рядом с могилой их деда. Мальчики дружили, они будут лежать в одной могиле. Их родители стараются держаться насколько это возможно… — рассказала Наталья официальному сайту города Череповец.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш. Девятимесячную малышку 19 июля выписали из больницы.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и представили суду ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 июля стало известно, что виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения на СИЗО. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Башкирову под стражу до 16 сентября.