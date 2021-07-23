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Суд рассмотрит жалобу защиты на арест сбившей троих детей Валерии Башкировой

Илья Ашуров

Происшествия
Суд рассмотрит жалобу защиты на арест сбившей троих детей Валерии Башкировой
Фото: АГН Москва

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— 4 августа 2021 года в 14.00 Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защитника Валерии Башкировой на постановление Тверского районного суда Москвы от 19 июля 2021 года об изменении меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу до 16 сентября, — заявил представитель суда.

В четверг, 22 июля, адвокат Башкировой попросил отменить постановление суда и избрать более мягкую меру пресечения.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.

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