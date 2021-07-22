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Восемь ДТП с участием несовершеннолетних произошло с начала недели в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Восемь ДТП с участием несовершеннолетних произошло с начала недели в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Восемь аварий с участием детей до 16 лет зафиксировали на дорогах столицы с начала недели. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 22 июля.

— С начала недели на дорогах Москвы зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых девять юных участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в ведомстве.

Одной из наиболее распространенных причин таких ДТП, уточнили в ГАИ, является пересечение дороги по пешеходным переходам не спешиваясь с велосипеда или самоката.

Часть аварий произошла из-за неожиданных выходов детей на дорогу из-за припаркованных автомобилей. Также причиной ДТП является невнимательность детей и водителей, отметили в ведомстве.

— Объясняйте детям, что выезжать на велосипеде или самокате, а также выбегать на проезжую часть нельзя, — говорится в сообщении ведомства.

При этом водителям следует ездить около пешеходных переходов и во дворах с минимальной скоростью, отмечается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

16 июля студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.

22 июля, Валерия Башкирова обжаловала свой арест.

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