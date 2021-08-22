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Автомобиль сбил ребенка на Дубнинской улице в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Автомобиль сбил ребенка на Дубнинской улице в Москве
Фото: Pixabay

Машина сбила ребенка, проезжающего по пешеходному переходу на самокате, на Дубнинской улице в столице. Об этом сообщили в воскресенье, 22 августа, в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

По последним данным, ребенок пострадал. Сейчас на месте происшествия работают городские службы.

Также в департаменте транспорта отметили, что водителям перед пешеходным переходом следует снижать скорость. При этом прохожим нужно быть особенно внимательными при переходе проезжей части, особенно с велосипедом или самокатом, добавили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Утром 22 августа экстренные службы сообщили «Вечерней Москве» о ДТП с участием скорой помощи на Енисейской улице в районе перекрестка с Менжинской улицей. Из-за столкновения карета медпомощи перевернулась. По предварительной информации, травмы получили фельдшер и врач.

Ранее «ВМ» сообщала об аварии на МКАД с участием двух машин, одна из которых — грузовая. ДТП произошло в районе станции метро «Лесопарковая» в ночь с 21 на 22 августа.

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