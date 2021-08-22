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Два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи на северо-востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи на северо-востоке Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Енисейская улицаКарта всех событий

На северо-востоке столицы произошло ДТП с автомобилем службы скорой помощи. От столкновения он перевернулся, два человека пострадали. Об этом в воскресенье, 22 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации источника, авария произошла на Енисейской улице в районе перекрестка с Менжинской улицей. Автомобиль скорой столкнулся с легковушкой и от удара перевернулся. По предварительным данным, пострадали врач скорой и фельдшер.

В августе «ВМ» уже писала об аварии с участием автомобиля скорой помощи. Тогда несколько автомобилей и скорая помощь столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе «Лужников». В аварии пострадал один человек. В машине скорой помощи пострадавших нет.

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