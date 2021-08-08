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Авария с участием скорой помощи произошла в районе Лужников

Полина Долганова

Происшествия
Авария с участием скорой помощи произошла в районе Лужников
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Несколько автомобилей и скорая помощь столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Лужников. Об этом в воскресенье, 8 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате случившегося были перекрыты три полосы движения из четырех.

В аварии пострадал один человек.

В машине скорой помощи пострадавших нет, рассказал собеседник «ВМ».

До этого ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на юге столицы. Инцидент произошел в Востряковском проезде возле дома 21к1. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

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