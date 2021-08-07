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Автобус и легковушка столкнулись на юге Москвы

Василий Плиткин

Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на юге Москвы
Фото: Moscow-Live
Россия, Москва, Востряковский проезд, 21к1 Карта всех событий

Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла на юге столицы. Об этом в субботу, 7 августа, «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Востряковском проезде возле дома 21к1.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

4 августа в столице произошла еще одна авария с участием автобуса. На Боровском шоссе столкнулся пассажирский автобус с грузовиком столичных коммунальных служб. В результате ДТП, по информации источника «ВМ», пострадали десять пассажиров автобуса, из них трое детей и одна беременная женщина. Двое пострадавших были в тяжелом состоянии. Беременная пассажирка — одна из них.

Пострадавшим оказывают помощь медики, их состояние стабильно, уточнили в дептрансе.

Причиной столкновения, как сообщили в ведомстве, может быть необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Водитель автобуса имел 30-летний стаж работы, он также прошел медосмотр перед сменой.

После произошедшего отстранили начальника службы безопасности Мосгортранса.

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