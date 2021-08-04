Названа предварительная причина ДТП с автобусом на Боровском шоссе

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Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Причиной столкновения автобуса с грузовиком столичных коммунальных служб может быть необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

— Водитель 750-го автобуса имеет 30-летний стаж работы. В парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Он прошел медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Инцидент произошел на Боровском шоссе. По уточненной источником «ВМ» информации, в аварии пострадали 10 пассажиров автобуса, из них трое детей и одна беременная женщина.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Беременная пассажирка — одна из них.

Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что пострадавшим оказывается помощь. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

Похожий случай недавно произошел в Турции. Туристический автобус попал в ДТП. Автобус пересек разделительную линию, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся. В аварии погибли три человека, еще 16 пострадали.