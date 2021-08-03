ДТП с автобусом в Турции: что известно об аварии с туристами из России

Фото: Turk Haber Ajansi / Twitter

В понедельник, 2 августа, в турецкой провинции Анталья произошло ДТП с туристическим автобусом: в нем находилась группа из 22 россиян. По данным Минздрава, три человека погибли, состояние пяти других пассажиров оценивается как тяжелое, еще двое находятся в реанимации. «Вечерняя Москва» собрала всю доступную информацию о трагедии.

Где и когда произошло ДТП?

Туристический автобус направлялся из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В нем находилось 22 россиянина из Самарской области, в том числе девять детей. Туристов из других регионов в автобусе не было. Пассажиры отправлялись на рейс ZF 6384 и должны были вылететь из Турции в 21:50. ДТП произошло в районе Сиде около 18:00.

Жертвы аварии

Согласно сообщению Минздрава, в результате аварии погибли три человека, среди которых нет детей. Туроператор «Интурист» заявил о четырех погибших. Еще 16 человек пострадали. Все они госпитализированы и размещены в четырех разных больницах.

Утром 3 августа представитель генконсульства рассказал о состоянии пострадавших россиян в беседе с РИА Новости. Сообщается, что четырех пассажиров прооперировали. Они все еще находятся в тяжелом состоянии. Другие туристы, пережившие ДТП, проходят дополнительные исследования. Сейчас им уже не угрожает опасность. В дальнейшем будет решено, останутся ли они в больницах или их можно будет отправить домой.

Видео: Telegram / РИА Новости

Компания «Интурист» открыла горячую линию для родственников пострадавших. Они могут обратиться за помощью по телефону +905383933451. Также туроператор предоставил близким потерпевших возможность срочного вылета в Турцию.

Пострадавшим в турецких больницах помогают русскоговорящие гиды. Все госпитализированные жители Самары застрахованы. Компания «РЕСО-Гарантия» выплатит им соответствующие компенсации.

Ситуация находится под контролем Ростуризма и Минздрава. Сейчас идет подготовка документов для возвращения тел погибших в Россию.

Возможные причины ДТП

Автобус пересек разделительную линию, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся, сообщили в генконсульстве. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением.

Однако не исключено, что ДТП могло быть связано с поломкой авто. Один из пассажиров — житель Самары Сергей Кремнев — рассказал о том, что в пути у автобуса «что-то произошло с колесом». В результате он «перевалил через разделитель» между полосами, врезался в столб и перевернулся.

Мужчина добавил, что большинство туристов спали до момента аварии. После ДТП люди самостоятельно пытались выбраться из автобуса. Одну из туристок удалось освободить, лишь перевернув автобус, поделился Кремнев.