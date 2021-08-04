Появилось видео с места ДТП с автобусом на Боровском шоссе

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В Сети появилось видео с места крупной аварии, которая произошла на Боровском шоссе в Москве. Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом.

На кадрах видно, что пострадавшим оказывается помощь. На месте находятся сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек.

Видео: Telegram / РЕН ТВ|Новости

Среди пострадавших находится беременная женщина.

Отмечается, что в аварию попал рейсовый автобус № 750, следовавший по маршруту Внуково — Саларьево.

Всего салоне общественного транспорта находились около 20 человек.

Похожий случай недавно произошел в Турции. Туристический автобус попал в ДТП. Автобус пересек разделительную линию, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся. В аварии погибли три человека, еще 16 пострадали.