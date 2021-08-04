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Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком на Боровском шоссе

Михаил Алимов

Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком на Боровском шоссе
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Боровское шоссеКарта всех событий

В Москве в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадали восемь человек. По предварительным данным, в пассажирский автобус врезался КамАЗ. Об этом в среду, 4 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Информация о ДТП и пострадавших проверяется, — заключили в пресс-службе ведомства.

По словам источника «ВМ», авария произошла на Боровском шоссе. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Отмечается, что в аварию попал рейсовый автобус № 750, следовавший по маршруту Внуково — Саларьево.

В салоне общественного транспорта находились около 20 человек.

Похожий случай недавно произошел в Турции. Туристический автобус попал в ДТП. Автобус пересек разделительную линию, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся. В аварии погибли три человека, еще 16 пострадали.

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