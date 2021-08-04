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Среди пострадавших в ДТП с автобусом на Боровском шоссе есть беременная женщина

Михаил Алимов

Происшествия
Среди пострадавших в ДТП с автобусом на Боровском шоссе есть беременная женщина
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В аварии на Боровском шоссе пострадали восемь человек, среди них беременная женщина. Об этом сообщает источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

— Сегодня около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1 корпус 1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту, — говорится в сообщении Дептранса Москвы.

В Госавтоинспекции города сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что пострадавшим оказывается помощь. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

Похожий случай недавно произошел в Турции. Туристический автобус попал в ДТП. Автобус пересек разделительную линию, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся. В аварии погибли три человека, еще 16 пострадали.

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