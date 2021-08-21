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Авария с грузовиком произошла на МКАД

Татьяна Плотникова

Происшествия
Авария с грузовиком произошла на МКАД
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 35-й километрКарта всех событий

На Московской кольцевой автодороге произошло столкновение двух машин, в том числе грузовой. Об этом в субботу, 21 августа, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Авария произошла на внутренней стороне автомагистрали, в районе станции метро «Лесопарковая». Причина и подробности инцидента выясняются. Сведения о пострадавших не поступали.

В связи с дорожно-транспортным происшествием движение в сторону Профсоюзной улицы было временно затруднено на участке протяженностью 4,5 километра. К настоящему времени движение восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В пятницу, 20 августа, авария с участием двух автомобилей и мотоцикла произошла на Валовой улице в центре Москвы. Транспортные средства столкнулись вечером 20 августа в районе дома 21/125 на Валовой улице. В результате ДТП погиб мотоциклист.

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