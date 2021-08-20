Мотоциклист погиб в аварии на Валовой улице в центре Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Валовая улица, 21к125 Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей и мотоцикла произошла на Валовой улице в центре Москвы. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Транспортные средства столкнулись вечером 20 августа в районе дома 21/125 на Валовой улице. В результате ДТП погиб мотоциклист. Информация о состоянии водителей автомобилей не поступала.

Из-за аварии на Валовой улице были перекрыты две полосы из центра, а также одна полоса в сторону центра. Так, частично перекрыт выезд и въезд в тоннель.

20 августа другое ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Щаповское Троицкого административного округа Москвы. Автомобиль марки Range Rover под управлением 66-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой марки Hyundai. В результате ДТП 49-летний водитель последнего авто от полученных травм скончался на месте.

Еще одна авария произошла в Щаповском в четверг, 19 августа. Там на перекрестке столкнулись две иномарки, в результате чего пострадала трехлетняя пассажирка одного из авто.