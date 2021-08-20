Один человек погиб в ДТП в поселке Щаповское

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Россия, Москва, поселение Щаповское, коттеджный посёлок Европейская Долина Карта всех событий

ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Щаповское Троицкого административного округа Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в пятницу, 20 августа.

На автодороге Ознобишино — Красное на территории коттеджного поселка «Европейская Долина» автомобиль марки Range Rover под управлением 66-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой марки Hyundai. В результате 49-летний водитель последнего авто от полученных травм скончался на месте.

Автоледи с травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, перелом ключицы и рваную рану ноги.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Еще одна авария произошла в Щаповском в четверг, 19 августа. Там на перекрестке столкнулись две иномарки, в результате чего пострадала трехлетняя пассажирка одного из авто.