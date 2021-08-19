Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на перекрестке в поселении Щаповском

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На перекрестке в ТиНАО столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадала трехлетняя девочка. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

— По предварительным данным, в районе поселения Щаповское на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля «Шкода» не уступил дорогу автомобилю «Крайслер», у которого было преимущество в движении, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

От удара пострадала маленькая пассажирка «Крайслера». Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «тупая травма живота».

По данному факту ведомство проводит проверку.

С начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых семь детей погибли и 280 получили телесные повреждения на дорогах Московской области.

В свою очередь в Москве зафиксировали восемь аварий с участием детей до 16 лет за неделю. Одной из наиболее распространенных причин таких ДТП является пересечение дороги по пешеходным переходам, не спешиваясь с велосипеда или самоката.

В ГИБДД напоминают, что при столкновениях детское кресло и пристегнутый ремень могут спасти жизнь ребенку и смягчить риск получения травмы.