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Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину в Москве и скрылся

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину в Москве и скрылся
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Мужчина на электросамокате на большой скорости сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади и скрылся. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в пятницу, 5 ноября.

— Во время несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности сотрудники ОМОН главного управления Росгвардии по Москве заметили, как молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия. Росгвардейцы незамедлительно поспешили к гражданке, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Женщине оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду медиков. Пострадавшую доставили в больницу с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Мужчину разыскивает полиция.

6 сентября сообщалось, что неизвестный молодой человек на электросамокате сбил шестилетнего ребенка в центре Москвы. Мужчина гулял со своей шестилетней дочерью, которая ехала на детском самокате.

В какой-то момент на ребенка наехал неизвестный на электросамокате. В результате столкновения девочка упала и сильно ударилась головой.

Водитель самоката с места происшествия скрылся. Позже ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб мягких тканей головы.

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