Мать мальчика, которому ампутировали пальцы из-за издевательств отчима в Москве, предстанет перед судом

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Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении матери мальчика, которому ампутировали пальцы из-за издевательств отчима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 26 апреля.

По ее словам, 37-летнюю женщину обвиняют по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Установлено, что в период с июня 2022 года по январь 2023 она не мешала своему сожителю издеваться над ребенком, а также не обращалась к врачам для оказания сыну медицинской помощи.

Следствие собрало достаточное количество доказательств вины для изобличения подозреваемой в совершении преступления, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

Расследование дела в отношении 31-летнего отчима завершилось еще 30 марта. Его обвиняют по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего», «Истязание в отношении несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего».

О его преступлениях против пасынка стало известно после того, как замученного ребенка привезли в Морозовскую клиническую больницу, где врачам пришлось ампутировать мальчику восемь пальцев. После короткой проверки выяснилось, что мужчина часто издевался над ребенком.

10 января он выгнал пасынка на мороз, на детскую площадку у дома на Бескудниковском бульваре, и заставил держать руки без перчаток в сугробе, а после висеть на металлическом турнике. Сам мучитель при этом сидел рядом и распивал алкоголь.