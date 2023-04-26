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Приметы и советы

Диетолог Пегова пояснила, почему не стоит отказываться от завтрака

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Пегова пояснила, почему не стоит отказываться от завтрака
Фото: shutterstock

Не все успевают с утра поесть вовремя и постоянно оттягивают первый прием пищи. Но делать этого не стоит. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова.

Человек без еды обязательно накопит энергию и тем самым не сможет разогнать свой метаболизм до нужной скорости. Организм негативно реагирует на подобные действия. Человек начинает плохо себя чувствовать. Потом в течение дня возможно переедание.

— Поэтому ставить первый прием пищи в отложенный режим или вовсе обходиться без еды не рекомендуется, — пояснила Пегова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт уверяет, что идеальное время для завтрака — первый час после пробуждения.

В то же время врачи предупреждают, что в течение дня стоит отказаться от лишних перекусов и закусок, содержащих много жиров и сахара, а есть фрукты, овощи и орехи. Такое питание поможет не набирать лишние килограммы, передает ФАН.

Часто молодые люди пытаются похудеть при помощи полного отказа от пищи. Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, как человеческий организм относится к голоданию и помогает ли оно при борьбе с лишними килограммами.

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