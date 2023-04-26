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Названа причина смерти студентки столичного медицинского вуза после приема препарата «Лаеннек»

Степан Жирнов
Происшествия
Названа причина смерти студентки столичного медицинского вуза после приема препарата «Лаеннек»
Фото: mos.ru

Причиной смерти 22-летней студентки медицинского вуза, которая принимала «Лаеннек» внутривенно, стал сепсис. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 26 апреля.

По ее словам, к такому выводу пришли специалисты после проведения экспертизы. Внутривенное введение препарата осложнилось развитием болезни крови.

— Сепсис вызван бактерией, которая могла попасть в организм в результате внутривенно введенного раствора препарата «Лаеннек», возможно, «самостоятельно приготовленного» и при нарушении условий хранения, — отметила Нефедова.

Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств гибели студентки, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 14 марта. В одну из московских больниц с отравлением доставили студентку московского медицинского вуза и ее молодого человека. Причиной стало внутривенное применение иммуностимулятора без назначения врача. В какой-то момент паре стало плохо, их госпитализировали.

Молодой человек выжил, а девушка скончалась в больнице 25 марта. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Медицина Отравления Врачи Москва Смерть
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