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Пожар произошел в квартире жилого дома на Люблинской улице в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на Люблинской улице в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Люблинская улица, 124 Карта всех событий

В квартире жилого дома на юго-востоке столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 26 апреля.

По данным ведомства, возгорание началось в 12:12 в квартире на 16-м этаже жилого дома № 124 на Люблинской улице. Огонь распространился на шесть квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, и возгорание было ликвидировано уже в 12:35. Сообщений о пострадавших в ведомство не поступало.

Другой пожар в столице произошел 25 апреля на улице Покровке. Во дворе дома № 43, строение 8, загорелся газовый баллон. Прибывшие сотрудники МЧС отвели жителей на безопасное расстояние и ликвидировали пламя. В результате инцидента никто не пострадал.

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