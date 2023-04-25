Возгорание газового баллона в центре Москвы ликвидировали

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, улица Покровка, 43с8 Карта всех событий

Возгорание газового баллона, которое произошло во дворе жилого дома в центре столицы, ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, потушить пожар удалось в 15:08. В результате инцидента никто не пострадал.

Газовый баллон загорелся во дворе дома № 43, строение 8, на улице Покровке. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали местных жителей на безопасное расстояние.

Еще одно возгорание произошло в подмосковных Люберцах 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.