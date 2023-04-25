Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Возгорание газового баллона в центре Москвы ликвидировали

Степан Жирнов
Происшествия
Возгорание газового баллона в центре Москвы ликвидировали
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Москва, улица Покровка, 43с8 Карта всех событий

Возгорание газового баллона, которое произошло во дворе жилого дома в центре столицы, ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, потушить пожар удалось в 15:08. В результате инцидента никто не пострадал.

Газовый баллон загорелся во дворе дома № 43, строение 8, на улице Покровке. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали местных жителей на безопасное расстояние.

Еще одно возгорание произошло в подмосковных Люберцах 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.

МЧС Газ Басманный район Москва Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте