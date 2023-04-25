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Возгорание газового баллона в центре Москвы ликвидировали
Москва, улица Покровка, 43с8 Карта всех событий
Возгорание газового баллона, которое произошло во дворе жилого дома в центре столицы, ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 25 апреля.
По данным ведомства, потушить пожар удалось в 15:08. В результате инцидента никто не пострадал.
Газовый баллон загорелся во дворе дома № 43, строение 8, на улице Покровке. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали местных жителей на безопасное расстояние.
Еще одно возгорание произошло в подмосковных Люберцах 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.
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