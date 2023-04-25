Газовый баллон загорелся около жилого дома в центре Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, улица Покровка, 43с8 Карта всех событий

В центре столицы около жилого дома загорелся газовый баллон. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, пожар произошел рядом с домом № 43, строение 8, на улице Покровка. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, идет тушение.

Люди эвакуированы на безопасное расстояние.

Другой пожар в центре столицы произошел в здании Российской академии адвокатуры и нотариата. Горело помещение на четвертом этаже дома № 3/5 в Малом Полуярославском переулке. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В 12:19 возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

Еще одно возгорание произошло в подмосковных Люберцах в понедельник, 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.