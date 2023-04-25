Пожар в здании РААН в центре Москвы ликвидировали

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Малый Полуярославский переулок 3/5 Карта всех событий

Возгорание в здании Российской академии адвокатуры и нотариата ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, горело помещение на четвертом этаже здания. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В 12:19 возгорание было ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар, о котором идет речь, произошел в доме № 3/5, строение 1, в Малом Полуярославском переулке.

Другое возгорание произошло в подмосковных Люберцах в понедельник, 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.