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Пожар в здании РААН в центре Москвы ликвидировали

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар в здании РААН в центре Москвы ликвидировали
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, Малый Полуярославский переулок 3/5 Карта всех событий

Возгорание в здании Российской академии адвокатуры и нотариата ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, горело помещение на четвертом этаже здания. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В 12:19 возгорание было ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар, о котором идет речь, произошел в доме № 3/5, строение 1, в Малом Полуярославском переулке.

Другое возгорание произошло в подмосковных Люберцах в понедельник, 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.

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