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Пожар произошел в здании Академии адвокатуры и нотариата в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в здании Академии адвокатуры и нотариата в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Малый Полуярославский переулок, дом № 3/5 строение 1 Карта всех событий

В центре столицы произошло возгорание в здании Российской академии адвокатуры и нотариата. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, расчет выдвинулся на вызов по адресу Малый Полуярославский переулок, дом № 3/5, строение 1. Подробности уточняются.

Другой пожар произошел в ангаре в 3-м Лихачевском переулке. Горел автосервис, огонь распространился на 150 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

24 апреля в подмосковных Люберцах загорелись три частных дома. Пожар начался в 16:02 в деревне Пехорка в двух домах по адресу Жуковский тупик, дом 10. Через полчаса пламя перекинулось на крышу третьего дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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