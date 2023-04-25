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Ангар загорелся на площади 150 квадратных метров на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Ангар загорелся на площади 150 квадратных метров на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 3-й Лихачёвский переулок, 8с19 Карта всех событий

В здании ангарного типа произошел пожар. Об этом во вторник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ангар расположен на 3-ем Лихачевском переулке, 8, строение 19. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

— При пожаре никто не пострадал, — уточнил источник «ВМ».

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

25 апреля пожар произошел на многоуровневой подземной парковке. Возгорание случилось на Бескудниковском бульваре, 19А на минус третьем этаже парковки. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

24 апреля в подмосковных Люберцах загорелись три частных дома. Пожар начался в 16:02 в деревне Пехорка в двух домах по адресу Жуковский тупик, дом 10. Через полчаса пламя перекинулось на крышу третьего дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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