Пожар произошел на многоуровневой подземной парковке на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Бескудниковский бульвар, 19А Карта всех событий

Пожар произошел на многоуровневой подземной парковке. Об этом во вторник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось на Бескудниковском бульваре, 19А на минус третьем этаже подземной парковки.

— До прибытия подразделений с минус первого этажа эвакуировались шесть человек, — уточнил источник «ВМ».

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

24 апреля в подмосковных Люберцах загорелись три частных дома. Пожар начался в 16:02 в деревне Пехорка в двух домах по адресу Жуковский тупик, дом 10. Через полчаса пламя перекинулось на крышу третьего дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.