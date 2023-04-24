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Двух человек спасли из огня в подмосковных Люберцах

Степан Жирнов
Происшествия
Двух человек спасли из огня в подмосковных Люберцах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Московская область, городской округ Люберцы, деревня Пехорка, улица Жуковского, 10 Карта всех событий

Двух человек спасли из трех горящих частных домов в подмосковных Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в понедельник, 24 апреля.

По данным ведомства, пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Тушение продолжается.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в деревне Пехорка в Жуковском тупике. Изначально огонь возник в двух частных домах. Через некоторое время он перекинулся на крышу третьего дома по соседству.

Другой пожар произошел в Йошкар-Оле. Загорелась крыша школы-интерната. Площадь огня составила 250 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

Подмосковье МЧС Люберцы Московская область Пожары
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