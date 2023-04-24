Двух человек спасли из огня в подмосковных Люберцах
Двух человек спасли из трех горящих частных домов в подмосковных Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в понедельник, 24 апреля.
По данным ведомства, пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Тушение продолжается.
Возгорание, о котором идет речь, произошло в деревне Пехорка в Жуковском тупике. Изначально огонь возник в двух частных домах. Через некоторое время он перекинулся на крышу третьего дома по соседству.
Другой пожар произошел в Йошкар-Оле. Загорелась крыша школы-интерната. Площадь огня составила 250 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.